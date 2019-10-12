Клуб НХЛ "Аризона" вызвал из фарм-клуба российского защитника Любушкина

ТАСС, 12 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" вызвал российского защитника Илью Любушкина из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Тусон Роудраннерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба АХЛ.

"Тусон Роудраннерс" является фарм-клубом "Аризоны". В АХЛ в текущем сезоне 25-летний россиянин провел два матча, но результативными действиями не отметился. Сообщается, что к "Тусон Роудраннерс" присоединится защитник Кайл Капобьянко, который начал регулярный чемпионат в основной команде. Следующую игру клуб проведет 13 октября в гостях против "Колорадо".

Любушкин подписал однолетний контракт с "Аризоной" в мае 2018 года, а летом текущего года заключил новое годичное соглашение. Ранее хоккеист выступал за ярославский "Локомотив" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По итогам прошлого регулярного чемпионата "Аризона" заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 82 матчах 86 очков и не сумев пробиться в плей-офф. Тот сезон стал первым для Любушкина в НХЛ. Россиянин отыграл 41 матч и отдал четыре результативные передачи.

Защитник совершил 150 силовых приемов и заблокировал 61 бросок, в среднем проводя 13 минут 44 секунды на площадке. По среднему показателю хитов россиянин занял пятое место среди всех игроков лиги (3,7 силовых приема за матч), проведших не менее 40 встреч.

Любушкин с 2015 года вызывается в основную сборную России, за это время он несколько раз принимал участие в играх на этапах Евротура. В 2014 году хоккеист стал бронзовым призером чемпионата мира среди молодежных команд.