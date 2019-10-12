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НХЛ

Два очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 12 октября. "Каролина" со счетом 5:2 победила "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард хозяев Андрей Свечников записал себе в актив гол и результативную передачу.

В составе хозяев шайбы забросили Тейво Теравайнен (4-я минута), Бретт Песке (15), Эрик Хаула (36), Дуги Хэмилтон (40) и Свечников (60). Россиянин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Песке. На счету Свечникова теперь 8 (1 гол + 7 передач) очков в текущем регулярном чемпионате. По этому показателю он делит третье место в списке бомбардиров НХЛ с шестью хоккеистами и отстает на два балла от лидирующих Патрика Лайне и Коннора Макдэвида, у которых в активе по 10 очков.

У проигравших шайбы забросили Брок Нельсон (9) и Джонни Бойчук (22). Лучшим игроком матча был признан Песке (1+0). Второй звездой стал Теравайнен (1+0), третьей - Хэмилтон (1+1).

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в пяти матчах. "Нью-Йорк Айлендерс" располагается на 13-й строчке, имея в активе два балла после четырех встреч. Следующий матч "Каролина" проведет 13 октября дома против "Коламбуса". "Нью-Йорк Айлендерс" в этот же день примет "Флориду".

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