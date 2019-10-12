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"ВТБ Кубок Кремля"

Путин: турнир "ВТБ Кубок Кремля" внес большой вклад в популяризацию тенниса в России

Президент выразил уверенность в том, что турнир будет успешным и запоминающимся

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Турнир впервые проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве и завершится 20 октября.

"За прошедшее время ваш престижный турнир прочно утвердился в спортивном календаре, внес поистине уникальный вклад в популяризацию тенниса в России, зажег на мировом теннисном небосклоне блистательную плеяду звезд первой величины. Соревнования по праву славятся отличной организацией, самой современной спортивной инфраструктурой, громкими именами участников", - отметил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что турнир будет успешным и запоминающимся.

"ВТБ Кубок Кремля" - международный теннисный турнир, ежегодно проходящий в Москве. В 1990-2018 годах проводился на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Входит в категорию "Мировой тур ATP 250" Ассоциации теннисистов-профессионалов и категорию "Премьер" Женской теннисной ассоциации. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"ВТБ Кубок Кремля"
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