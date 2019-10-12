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Евро-2020

Сборная России по футболу тренируется перед матчем с киприотами без Фернандеса и Баринова

Решение об их участии в предстоящей встрече тренерский штаб примет в день игры

НИКОСИЯ /Кипр/, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку на стадионе GSP в Никосии в рамках подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. В занятии принимают участие все игроки национальной команды, за исключением защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова.

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"В тренировке не приняли участия Дмитрий Баринов и Марио Фернандес, которые проходят курс восстановительных мероприятий под контролем врачей и физиотерапевтов сборной, - сказал журналистам пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров. - Решение об их участии в матче тренерский штаб примет в день игры".

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября, начало игры - 19:00 мск. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным главного тренера Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В ноябре российская сборная сыграет против команд Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

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Евро-2020
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