Фигуристы Кудрявцева и Спиридонов победили среди спортивных пар на Мемориале Дениса Тена

ТАСС, 12 октября. Российские фигуристы Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на турнире памяти бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, который прошел в Алма-Ате.

По сумме двух программ россияне получили 165,27 балла. Второе место заняли испанцы Лаура Баркеро и Тон Консуль (149,24), замкнули тройку лучших их соотечественники Дорота Регина Брода и Педро Бетегон (125,54).

В соревнованиях мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили (244,98), второе место занял россиянин Макар Игнатов (214,99), на третьем месте - эстонец Даниэль-Альберт Науритс (210,68). Еще один россиянин Глеб Лутфуллин занял четвертое место (208,06). В соревнованиях женщин первое место заняла россиянка Серафима Саханович (184,45), второй стала ее соотечественница Анастасия Гулякова (175,29), третьей - спортсменка из Болгарии Александра Фейгин (171,09), еще одна россиянка Мария Сотскова стала 8-й (134,57).

В соревнованиях танцевальных дуэтов победу одержала немецкая пара Катарина Мюллер и Тим Дик (173,07). Вторую строчку заняли французы Аделина Галявьева и Луи Торон (165,64), третьими стали представители Казахстана Максин Уэзерби и Темирлан Ержанов (156,17). Россияне Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли четвертое место (127,91), Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин стали пятыми (112,34).

У юниорок победу одержала россиянка Дарья Усачева (211,25), второй стала ее соотечественница Майя Хромых (191,85), третьей - представительница Болгарии Мария Левушкина (153,35). В соревнованиях юниоров победил россиянин Даниил Самсонов (264,04), второе место занял его соотечественник Артур Даниелян (218,23), третьим стал россиянин Марк Кондратюк (182,04).

О Денисе Тене

Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови, ему было 25 лет.

17 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил фигурантов дела об убийстве фигуриста Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву - к четырем годам лишения свободы. Кудайбергенова признали виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова - в убийстве и разбое, Толыбаеву - в недонесении о преступлении.