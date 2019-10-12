Россиянка Пальцева вышла в финал чемпионата мира по боксу в весе до 48 кг

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Пальцева вышла в финал женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В полуфинале турнира 22-летняя россиянка победила англичанку Деми Рестан раздельным решением судей (4-1). В финале турнира она встретится с представительницей Индии Манджу Рани, которая в полуфинале победила спортсменку из Таиланда Чутхамат Раксат (4-1).

Пальцева является чемпионкой Европы 2018 года.

Ранее в финал вышли россиянки Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник завоевала бронзовую медаль (до 64 кг).

Чемпионат мира завершится 13 октября.