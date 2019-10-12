Черчесов не будет специально настраивать футболистов сборной России перед матчем на Кипре

НИКОСИЯ /Кипр/, 12 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не собирается специально настраивать игроков перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября, начало игры - 19:00 мск. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным Черчесова достаточно не проиграть киприотам.

"У нас само собой разумеющееся - мы знаем, что всегда играем за три очка, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, что сборная России по итогам матча с командой Кипра может гарантировать себе участие в чемпионате Европы. - Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем".