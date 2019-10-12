Черчесов не будет специально настраивать футболистов сборной России перед матчем на Кипре

НИКОСИЯ /Кипр/, 12 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не собирается специально настраивать игроков перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября, начало игры - 19:00 мск. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным Черчесова достаточно не проиграть киприотам.
"У нас само собой разумеющееся - мы знаем, что всегда играем за три очка, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, что сборная России по итогам матча с командой Кипра может гарантировать себе участие в чемпионате Европы. - Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем".
"Каков уровень нашего футбола? Ответить на него можно философски. Сейчас немного туров сыграно, у кого-то травмы или карточки. Только в конце сезона можно делать какие-то выводы", - отметил главный тренер сборной России.
"Мы занимаем шестое место в рейтинге УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. Но еще раз говорю - выводы будем делать после финального свистка матчей последних туров", - добавил он.
В марте 1997 года нынешний главный тренер сборной России играл против команды Кипра в качестве вратаря. Та встреча на поле соперника завершилась со счетом 1:1 - на гол Синиши Гогича россияне ответили точным ударом Игоря Симутенкова. "Я помню ту игру, мы сыграли 1:1, - сказал главный тренер. - Было много моментов, которые мы не реализовали".
Турнирное положение сборной России в отборе на ЧЕ-2020
В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В ноябре российская сборная сыграет против команд Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).