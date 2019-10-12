Теннисистка Касаткина сыграет в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" с Ястремской

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Действующая победительница турнира "ВТБ Кубок Кремля" россиянка Дарья Касаткина встретится в первом круге с украинкой Даяной Ястремской. Об этом стало известно в ходе жеребьевки основной сетки турнира, которая прошла в ТАСС.

Россиянка Светлана Кузнецова сыграет с чешкой Каролиной Муховой, Анастасия Павлюченкова - с гречанкой Марией Саккари (7-й номер посева). Анастасия Потапова - с россиянкой Анной Калинской, Вероника Кудерметова - с Онс Жабер из Туниса. Соперницы Екатерины Александровой (8) и Натальи Вихлянцевой определятся по итогам квалификации.

Украинка Элина Свитолина (1), голландка Кики Бертенс (2), швейцарка Белинда Бенчич (3) и хорватка Донна Векич (4) начнут выступление на турнире со второго круга.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в 30-й раз в Москве. В этом году матчи проходят на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. В прошлом году победила в турнире Касаткина, одолевшая в финале Жабер.