Россиянка Далгатова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу в весе до 69 кг

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Саадат Далгатова завоевала бронзовую медаль женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В полуфинале 30-летняя россиянка проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели раздельным решением судей. В финале турнира Сурменели встретится с китаянкой Ян Лю, которая победила бронзового призера чемпионата мира прошлого года спортсменку из Индии Ловлину Боргохаин.

Далгатова является серебряным призером чемпионата мира (2014), бронзовым призером чемпионата Европы (2016), четырехкратной чемпионкой России (2012, 2015-2017) и серебряным призером чемпионата России (2013).

Для сборной России эта медаль стала второй на турнире, ранее россиянка Екатерина Дынник завоевала бронзовую награду в весовой категории до 64 кг. Россиянки Лилия Аетбаева (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг) и Екатерина Пальцева (до 48 кг) вышли в финалы.

Чемпионат мира завершится 13 октября.