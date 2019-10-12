Сборная России выиграла первенство мира по шахматам среди юношей и девушек в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российская сборная стала победителем мирового первенства по шахматам среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет, которое завершилось в субботу в индийском Мумбаи. Как сообщил ТАСС главный тренер россиян Михаил Кобалия, в копилке сборной РФ три золотые медали из шести, а также серебро и бронза.

"Победителями стали Полина Шувалова (девушки до 18 лет), Рудик Макарян (юноши до 16 лет), Лея Гарифуллина (девушки до 16 лет). Кроме того, серебро у юношей до 16 лет взял Стефан Погосян, бронзу у девушек до 18 лет выиграла Александра Оболенцева", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат в Мумбаи проходил с 1 октября. Всего в турнире принимали участие около 500 шахматистов из более чем 60 стран. Российскую команду представляли 16 спортсменов.

"Мы довольны, командное первенство наша сборная не выигрывала уже несколько лет. Ребята играли в непростом климате - температура более плюс 30 градусов, добавьте непривычную для нас большую влажность, имеющую свои особенности индийскую кухню. Но они сумели показать отличный результат", - отметил Кобалия.