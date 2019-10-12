"Чеховские медведи" потерпели третье подряд поражение в гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 октября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл дома румынскому "Динамо" (Бухарест) со счетом 20:30 в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Чеховские медведи" проиграли в третьей игре группового этапа Лиги чемпионов кряду, ранее российский клуб потерпел поражение на выезде от датской команды ГОГ (31:38), а затем уступил в гостях швейцарскому "Шаффхаузену" (23:32).

В турнирной таблице российская команда занимает пятое место, набрав два очка. Лидирует "Динамо", набравшее 7 очков после четырех матчей, далее идут ГОГ, польская "Висла" и "Шаффхаузен" (по 4 очка), на последней строчке располагается шведский "Кристианстад" (0). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в плей-офф.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с "Кристианстадом" 19 октября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.