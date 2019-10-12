Скейтбордистка Олденбёвин высоко оценила уровень организации ЧЕ в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде организован на высоком уровне. Такое мнение ТАСС в субботу высказала победительница турнира голландка Кет Олденбёвин.

Олденбёвин в финале соревнований набрала 111,34 балла. Россиянка Ксения Маричева стала восьмой с результатом в 29,66 балла.

"Уровень всех райдеров сегодня был очень хорошим, выиграть мог кто угодно, но я очень счастлива, что у меня получилось. Этот скейт-парк очень хорошего уровня, здесь отличная организация - всегда знаешь, куда идти, как доехать из парка в отель и так далее. Мне все очень понравилось на этих соревнованиях, очень помогла поддержка зрителей, все кричали, поддерживали, когда я или другие райдеры приземлялись после трюков", - отметила спортсменка.

"Я первый раз в России, хочу сказать, что российские скейтеры показывают очень хороший уровень. Мой отец тоже скейтер, у нас дома всегда были скейтборды и все этим занимались, начала и я, а потом просто не смогла остановиться, - рассказала Олденбёвин - Включение скейтбординга в программу Олимпийских игр - это очень здорово для нашего спорта, это дает новые возможности для реализации. Очень надеюсь на то, что смогу отобраться на Олимпиаду".

Позднее в субботу пройдут соревнования среди мужчин. Чемпионат Европы по скейтбордингу завершится 12 октября.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.