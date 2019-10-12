Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Скейтбордистка Олденбёвин высоко оценила уровень организации ЧЕ в Нижнем Новгороде

Голландка Кет Олденбёвин выиграла чемпионат Европы, набрав в финале женских соревнований 111,34 балла
Кет Олденбёвин Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Кет Олденбёвин
© Владимир Смирнов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде организован на высоком уровне. Такое мнение ТАСС в субботу высказала победительница турнира голландка Кет Олденбёвин.

Олденбёвин в финале соревнований набрала 111,34 балла. Россиянка Ксения Маричева стала восьмой с результатом в 29,66 балла.

"Уровень всех райдеров сегодня был очень хорошим, выиграть мог кто угодно, но я очень счастлива, что у меня получилось. Этот скейт-парк очень хорошего уровня, здесь отличная организация - всегда знаешь, куда идти, как доехать из парка в отель и так далее. Мне все очень понравилось на этих соревнованиях, очень помогла поддержка зрителей, все кричали, поддерживали, когда я или другие райдеры приземлялись после трюков", - отметила спортсменка.

"Я первый раз в России, хочу сказать, что российские скейтеры показывают очень хороший уровень. Мой отец тоже скейтер, у нас дома всегда были скейтборды и все этим занимались, начала и я, а потом просто не смогла остановиться, - рассказала Олденбёвин - Включение скейтбординга в программу Олимпийских игр - это очень здорово для нашего спорта, это дает новые возможности для реализации. Очень надеюсь на то, что смогу отобраться на Олимпиаду".

Позднее в субботу пройдут соревнования среди мужчин. Чемпионат Европы по скейтбордингу завершится 12 октября.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ATP
Даниил Медведев: не мог и мечтать о шести финалах подряд на турнирах ATP
Теннисист надеется и в дальнейшем не опускать планку выступлений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС