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Футбол в России

"Нефтехимик" одержал четвертую подряд победу в ФНЛ

В субботу нижнекамцы обыграли "Факел" со счетом 1:0 в матче 17-го тура

ТАСС, 12 октября. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл воронежский "Факел" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Казани, где "Нефтехимик" проводит домашние матчи текущего сезона.

Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил Илья Петров.

"Нефтехимик" одержал четвертую победу кряду и продлил серию без поражений до восьми матчей (шесть побед, две ничьих), последний раз подопечные Юрия Уткульбаева проиграли 18 августа, уступив на выезде подмосковным "Химкам" (2:3).

"Нефтехимик" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 17 матчей. Лидирует московское "Торпедо" (43 очка), второе место занимают "Химки" (37), третье - волгоградский "Ротор" (34).

Результаты других матчей тура:

"Томь" - "Балтика" (Калининград) - 0:0;

"Енисей" (Красноярск) - "Армавир" - 1:1;

"Краснодар-2" - "СКА-Хабаровск" - 2:2;

"Ротор" - "Нижний Новгород" - 2:1;

"Текстильщик" (Иваново) - "Луч" (Владивосток) - 4:3;

"Химки" - "Мордовия" (Саранск) - 4:0;

"Шинник" (Ярославль) - "Чайка" (Ростовская область) - 2:3;

"Авангард" (Курск) - "Чертаново" - 0:1.

Теги
Российский футбол
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