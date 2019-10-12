"СКА-Нефтяник" пробился в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 12 октября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над шведским клубом АИК со счетом 6:0 в матче 1/4 финала Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

В составе российского клуба дублями отметились Максим Ишкельдин и Эрик Петтерсон, по голу забили Алан Джусоев и Юрий Шардаков.

Ранее в четвертьфинале российский "Уральский трубник" (Первоуральск) уступил шведскому "Болльнесу" со счетом 1:2 и завершил борьбу на турнире. Российский клуб дважды уступил шведскому в течение пяти часов (первый матч прошел на групповом этапе и завершился поражением "Уральского трубника" со счетом 1:3).

В ночь с субботы на воскресенье на лед выйдут российские клубы "Динамо" (Москва) и "Енисей" (Красноярск). Еще в одном четвертьфинале встретятся шведские клубы "Вилла" и "Сандвикен". Полуфинальные пары будут сформированы исходя результатов группового этапа.

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).