Московское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 октября. Московское "Динамо" обыграло красноярский "Енисей" по пенальти в матче 1/4 финала Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У москвичей голы забили Иван Шевцов (22-я минута), Янис Бефус (36) и Никита Иванов (46). В составе красноярского клуба отличились Кристофер Эдлунд (15), Алмаз Миргазов (40) и Сергей Ломанов (52). В серии пенальти точнее оказались хоккеисты "Динамо" - 3:1.

В полуфинальном матче "Динамо" в воскресенье встретится с хабаровским "СКА-Нефтяником", который ранее разгромил шведский АИК (6:0). Другую полуфинальную пару составили шведские "Вилла" и "Болльнес".

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).