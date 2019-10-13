Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх в Катаре

ТАСС, 13 октября. Российский спортсмен Денис Адеев занял второе место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на Всемирных пляжных играх. Соревнования проходят в Дохе.

Россиянин преодолел дистанцию за 55 минут и 26 секунд. Победил итальянец Марчелло Гуиди (55.25), третьим финишировал немец Сорен Майсснер (55.28).

В общекомандном зачете российская сборная делит третье место с китайцами, имея в активе серебряную медаль. Первое место делят сборные Бразилии и Италии, завоевавшие по одной золотой награде.

Адеев является чемпионом России (2018), а также двукратным победителем финала Кубка России (2018, 2019). На этапе Кубка Европы в Дании он завоевал бронзовую награду (2019).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.