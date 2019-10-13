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Бокс

Россиянка Пальцева стала чемпионкой мира по боксу в весе до 48 кг

В финале турнира 22-летняя спортсменка победила представительницу Индии Манджу Рани
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Пальцева завоевала золотую медаль женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

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В финале турнира 22-летняя россиянка победила представительницу Индии Манджу Рани раздельным решением судей (4-1). Бронзовые медали турнира завоевали англичанка Деми Рестан и спортсменка из Таиланда Чутхамат Раксат.

Пальцева также является чемпионкой Европы 2018 года.

Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате мира. В субботу Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) завоевали бронзовые медали. Также в воскресенье россиянки Лилия Аетбаева (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг) и Земфира Магомедалиева (до 81 кг) выступят в финалах.

Чемпионат мира завершится в воскресенье позднее.

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