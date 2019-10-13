Город проведения Кубка мира по бенди 2020 года в России будет определен в октябре

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский город, который примет матчи Кубка мира по хоккею с мячом 2020 года, будет определен до конца октября. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации бенди и президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Ранее было объявлено, что Кубок мира по хоккею с мячом пройдет в России в 2020 году.

"Мы находимся в процессе обсуждения. Необходимо, чтобы все было выстроено - логистика, инфраструктура. И чтобы это было сбалансировано. В октябре мы должны определиться", - сказал Скрынник.

Кубок мира впервые пройдет в России. Ранее турнир традиционно проходил только в Швеции с 1974 года. Соревнования принимали три города - Юсдаль, Эдсбюн и Сандвикен.