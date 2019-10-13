Магомедалиева заявила, что дагестанский дух помог ей выиграть золото ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Дагестанский дух помог россиянке Земфире Магомедалиевой завоевать золото чемпионата мира по боксу. Об этом российская спортсменка заявила журналистам.

Магомедалиева стала чемпионкой мира в весовой категории до 81 кг. В финале 31-летняя россиянка победила представительницу Турции Элиф Гюнери единогласным решением судей (5-0).

"Я хотела доказать, что женщина сильна. Дагестанский дух помог мне. Боялась, что будут проблемы с дыхалкой, но их не было. Если позволит скорость, выступлю на Олимпиаде", - сказала спортсменка.

Магомедалиева стала двукратной чемпионкой мира, ранее она победила на турнире 2014 года в весовой категории свыше 81 кг. Также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы (2016, 2019) в весовой категории свыше 81 кг.