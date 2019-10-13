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Летние олимпийские виды спорта

Японские волейболисты выиграли у иранцев в матче Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 3-1

ТАСС, 13 октября. Мужская сборная Японии по волейболу одержала победу над командой Ирана со счетом 3-1 (25:16, 26:28, 25:13, 25:21) в матче девятого тура Кубка мира. Турнир проходит в Японии.

Ранее в воскресенье россияне уступили аргентинцам (1-3), итальянцы проиграли канадцам (2-3), сборная США переиграла команду Австралии (3-0), бразильцы оказались сильнее представителей Польши (3-2), а команда Туниса обыграла египтян (3-1).
В десятом туре российская команда сыграет с американцами, встреча пройдет в понедельник. Также в этот день пройдут матчи между командами Польши и Канады, Аргентины и Египта, Италии и Ирана, Туниса и Австралии, Японии и Бразилии.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Лидирует команда Бразилии (26 очков), затем идут команды Польши (22), США (21), Японии (20), Аргентины (13) и Италии (12).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету команд России, Бразилии и США.

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Летние олимпийские виды спорта
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