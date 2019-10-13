Сборная Бельгии одержала восьмую победу подряд в отборочном турнире ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 13 октября. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Забитыми мячами отметились Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Мёнье (53). Для бельгийцев эта победа стала восьмой в восьми матчах текущего квалификационного турнира чемпионата Европы.

В турнирной таблице группы I, в которой также выступают команды России, Кипра, Сан-Марино и Шотландии, сборная Бельгии занимает первое место, набрав 24 очка. Бельгийцы обеспечили себе участие в финальной части первенства Европы в четверг.

Второе место в группе занимает сборная России (18), которая позднее в воскресенье проведет матч против идущих третьими киприотов (10), в случае ничьей россияне квалифицируются на чемпионат Европы. Далее в таблице расположились команды Казахстана (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

На чемпионат Европы, который пройдет в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.