Сборная Бельгии одержала восьмую победу подряд в отборочном турнире ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 13 октября. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Забитыми мячами отметились Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Мёнье (53). Для бельгийцев эта победа стала восьмой в восьми матчах текущего квалификационного турнира чемпионата Европы.
В турнирной таблице группы I, в которой также выступают команды России, Кипра, Сан-Марино и Шотландии, сборная Бельгии занимает первое место, набрав 24 очка. Бельгийцы обеспечили себе участие в финальной части первенства Европы в четверг.
Второе место в группе занимает сборная России (18), которая позднее в воскресенье проведет матч против идущих третьими киприотов (10), в случае ничьей россияне квалифицируются на чемпионат Европы. Далее в таблице расположились команды Казахстана (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).
На чемпионат Европы, который пройдет в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бельгия
|8
|8
|0
|0
|30-1
|24
|2
|Россия
|7
|6
|0
|1
|22-4
|18
|3
|Кипр
|7
|3
|1
|3
|13-7
|10
|4
|Казахстан
|8
|2
|1
|5
|9-13
|7
|5
|Шотландия
|7
|2
|0
|5
|5-17
|6
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|0-37
|0