"Евпатория" победила "Океан" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. "Евпатория" выиграла на своем поле у "Океана" из Керчи со счетом 4:1 в матче девятого тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи у хозяев поля на счету Евгения Харченко (30-я минута) и Длявера Нуридинова (41, 67, с пенальти, 86), у гостей отличился Олег Плиев (62, с пенальти).

Результаты остальных матчей тура: "Инкомспорт" - "Фаворит - ВД Кафа" - 2:2, "ТСК-Таврия" - "Крымтеплица" - 1:0, "Севастополь" - "Кызылташ" - 1:1.

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия" - 21 очко, далее следуют "Евпатория" (20), "Севастополь" и "Кызылташ" (по 15 очков), "Крымтеплица" (12), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Инкомспорт" (4), "Океан" (2).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".