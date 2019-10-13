Определились все участники основной сетки теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

ТАСС, 13 октября. Стали известны все участники основной сетки теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который стартует в Москве в понедельник. Общий призовой фонд турнира составляет $1,954 млн.

У мужчин в основную сетку турнира отобрался россиянин Артем Дубривный, занимающий 423-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале квалификации он победил словака Филипа Хорански со счетом 6:4, 7:5. В первом круге Дубривный сыграет с восьмым сеяным турнира сербом Миомиром Кецмановичем.

У женщин в основную сетку прошла россиянка Варвара Грачева (121-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), обыгравшая в финале соотечественницу Полину Кудерметову со счетом 6:4, 6:2. Россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Захарова и Варвара Флинк не смогли победить в финалах квалификации.

Таким образом, в мужском одиночном турнире Россию представят четвертая ракетка мира Даниил Медведев, Карен Хачанов (9-е место в рейтинге ATP), Андрей Рублев (33), Евгений Донской (116), Дубривный и Ален Авидзба (501). У женщин от России на "ВТБ Кубке Кремля" выступят Екатерина Александрова (35), Дарья Касаткина (39), Анастасия Павлюченкова (40), Вероника Кудерметова (45), Светлана Кузнецова (55), Анастасия Потапова (88), Анна Калинская (72), Наталья Вихлянцева (92) и Грачева.

Первые матчи мужского и женского одиночных турниров пройдут в понедельник. Призовой фонд мужского одиночного турнира составляет $922 тыс., женского - $1,032 млн. Победителем турнира у мужчин в прошлом году стал Хачанов, у женщин победу одержала Касаткина. Турнир в Москве завершится 20 октября.