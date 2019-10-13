ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Сочи"

ТАСС, 13 октября. Столичный ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 6878 зрителей.
Дубль в матче оформил Кирилл Капризов (38-я и 40-я минуты). Капризов забросил свою 100-ю и 101-ю шайбы в КХЛ, всего в активе 22-летнего форварда ЦСКА 215 (101 шайба + 114 передач) очков в 296 матчах. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".
"Сочи" потерпел четвертое поражение кряду, в субботу руководство сочинского клуба уволило с поста главного тренера Сергея Зубова в связи с неудовлетворительными результатами команды. На матч с ЦСКА хоккеисты "Сочи" вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева. ЦСКА одержал четвертую победу подряд, ранее столичный клуб победил рижское "Динамо (6:1), хабаровский "Амур" (4:1) и казанский "Ак Барс" (5:2).
ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 29 очков после 17 матчей. "Сочи" идет на предпоследнем, 11-м месте на Западе, имея в активе 14 очков после 17 встреч.
В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют на выезде против московского "Динамо", "Сочи" на домашней площадке примет магнитогорский "Металлург". Обе встречи пройдут 16 октября.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Куньлунь" (Пекин) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:6;
- "Йокерит" (Хельсинки) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 Б;
- "Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Минск) - 3:0;
- "Торпедо" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|53-28
|24
|2
|Авангард
|16
|9
|1
|0
|1
|2
|3
|48-34
|23
|3
|Барыс
|15
|11
|0
|0
|0
|0
|4
|33-22
|22
|4
|Автомобилист
|17
|6
|3
|1
|0
|2
|5
|45-40
|22
|5
|Салават Юлаев
|17
|8
|0
|1
|2
|0
|6
|39-37
|20
|5
|Адмирал
|16
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|33-33
|20
|7
|Сибирь
|15
|8
|0
|0
|2
|1
|4
|31-30
|19
|8
|Трактор
|19
|6
|2
|0
|1
|1
|9
|32-44
|18
|9
|Куньлунь
|17
|4
|1
|2
|0
|1
|9
|37-47
|15
|10
|Металлург Мг
|17
|5
|0
|0
|3
|1
|8
|35-43
|14
|11
|Амур
|17
|4
|0
|1
|0
|3
|9
|27-35
|13
|12
|Нефтехимик
|18
|4
|0
|1
|1
|2
|10
|36-46
|13
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|17
|12
|1
|1
|0
|1
|2
|62-23
|29
|2
|СКА
|18
|9
|2
|0
|1
|1
|5
|44-34
|24
|3
|Витязь
|16
|9
|1
|3
|1
|0
|2
|43-25
|27
|4
|Торпедо
|19
|6
|3
|1
|1
|0
|8
|49-50
|21
|5
|Динамо Мск
|17
|7
|1
|0
|2
|1
|6
|33-36
|19
|6
|Йокерит
|15
|6
|2
|1
|0
|1
|5
|43-41
|19
|7
|Спартак
|18
|4
|1
|2
|1
|3
|7
|44-50
|18
|8
|Динамо Мн
|17
|4
|2
|0
|2
|1
|8
|46-50
|15
|9
|Северсталь
|17
|4
|0
|3
|0
|1
|9
|40-49
|15
|10
|Локомотив
|16
|7
|0
|0
|0
|0
|9
|38-45
|14
|11
|Сочи
|17
|4
|1
|0
|1
|3
|8
|33-45
|14
|12
|Динамо Р
|16
|2
|2
|0
|0
|0
|12
|22-61
|8