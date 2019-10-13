Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Сочи"

Встреча завершилась со счетом 2:0
Игроки ЦСКА Павел Карнаухов и ХК "Сочи" Михаил Гордеев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Павел Карнаухов и ХК "Сочи" Михаил Гордеев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Столичный ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 6878 зрителей.

Дубль в матче оформил Кирилл Капризов (38-я и 40-я минуты). Капризов забросил свою 100-ю и 101-ю шайбы в КХЛ, всего в активе 22-летнего форварда ЦСКА 215 (101 шайба + 114 передач) очков в 296 матчах. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

"Сочи" потерпел четвертое поражение кряду, в субботу руководство сочинского клуба уволило с поста главного тренера Сергея Зубова в связи с неудовлетворительными результатами команды. На матч с ЦСКА хоккеисты "Сочи" вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева. ЦСКА одержал четвертую победу подряд, ранее столичный клуб победил рижское "Динамо (6:1), хабаровский "Амур" (4:1) и казанский "Ак Барс" (5:2).

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 29 очков после 17 матчей. "Сочи" идет на предпоследнем, 11-м месте на Западе, имея в активе 14 очков после 17 встреч.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют на выезде против московского "Динамо", "Сочи" на домашней площадке примет магнитогорский "Металлург". Обе встречи пройдут 16 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Куньлунь" (Пекин) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:6;
  • "Йокерит" (Хельсинки) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 Б;
  • "Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Минск) - 3:0;
  • "Торпедо" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4.
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс15120000353-2824
2Авангард1691012348-3423
3Барыс15110000433-2222
4Автомобилист1763102545-4022
5Салават Юлаев1780120639-3720
5Адмирал1662200633-3320
7Сибирь1580021431-3019
8Трактор1962011932-4418
9Куньлунь1741201937-4715
10Металлург Мг1750031835-4314
11Амур1740103927-3513
12Нефтехимик18401121036-4613
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА17121101262-2329
2СКА1892011544-3424
3Витязь1691310243-2527
4Торпедо1963110849-5021
5Динамо Мск1771021633-3619
6Йокерит1562101543-4119
7Спартак1841213744-5018
8Динамо Мн1742021846-5015
9Северсталь1740301940-4915
10Локомотив1670000938-4514
11Сочи1741013833-4514
12Динамо Р16220001222-618

 

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС