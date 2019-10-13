ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Сочи"

ТАСС, 13 октября. Столичный ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 6878 зрителей.

Дубль в матче оформил Кирилл Капризов (38-я и 40-я минуты). Капризов забросил свою 100-ю и 101-ю шайбы в КХЛ, всего в активе 22-летнего форварда ЦСКА 215 (101 шайба + 114 передач) очков в 296 матчах. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

"Сочи" потерпел четвертое поражение кряду, в субботу руководство сочинского клуба уволило с поста главного тренера Сергея Зубова в связи с неудовлетворительными результатами команды. На матч с ЦСКА хоккеисты "Сочи" вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева. ЦСКА одержал четвертую победу подряд, ранее столичный клуб победил рижское "Динамо (6:1), хабаровский "Амур" (4:1) и казанский "Ак Барс" (5:2).

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 29 очков после 17 матчей. "Сочи" идет на предпоследнем, 11-м месте на Западе, имея в активе 14 очков после 17 встреч.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют на выезде против московского "Динамо", "Сочи" на домашней площадке примет магнитогорский "Металлург". Обе встречи пройдут 16 октября.

Результаты других матчей игрового дня: