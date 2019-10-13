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Хоккей с мячом

Шведское превосходство. Российские клубы вновь не смогли выиграть Кубок мира по бенди

В решающем матче турнира "СКА-Нефтянник" уступил шведскому "Болльнесу"
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Шведский "Болльнес" стал победителем Кубка мира по хоккею с мячом, в финале переиграв хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 5:2. Турнир проходил с 9 по 13 октября в шведском Сандвикене.

В четвертый раз подряд обладателем самого престижного клубного трофея стала команда из Швеции. Российская команда последний раз побеждала в 2015 году, когда "Енисей" обыграл "Сандвикен" (5:0). С 2014 года до нынешнего Кубка мира среди российских клубов только "Енисей" играл в финалах турнира, в 2017 году команда из Красноярска уступила тому же "Сандвикену" со счетом 3:4. При этом с 2010 по 2013 год главный трофей оказывался у российских клубов.

В Кубке мира 2019 года приняли участие 20 команд, представляющих Швецию (13), Россию (6) и Финляндию (1). От России выступали действующий чемпион страны "СКА-Нефтяник", финалист первенства московское "Динамо", иркутский "Байкал-Энергия", архангельский "Водник", красноярский "Енисей" и "Уральский Трубник" из Первоуральска. На групповом этапе "Байкал-Энергия" потерпел три поражения в трех матчах, остальные российские команды выглядели более уверенно. "Динамо" и "СКА-Нефтяник" показали стопроцентный результат, а "Водник", "Енисей" и "Уральский Трубник" одержали по две победы. Команда из Архангельска стала одной из двух худших по показателям из занявших вторые места и не вышла в четвертьфинал.

 

Хоккей с мячом

Запутанной была ситуация в группе с участием "Енисея". Помимо российской команды по 6 очков набрали "Вестерос" и "Ванерсборг", который в последнем матче группы обыграл "Енисей" со счетом 4:3. Хоккеисты шведского клуба на льду начали праздновать выход в плей-офф, однако главным дополнительным показателем являлась разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах, которая также была одинаковой. В результате благодаря большему количеству забитых голов две первые строчки заняли "Енисей" и "Вестерос", но шведская команда не вышла в четвертьфинал, так как по разнице забитых и пропущенных мячей оказалась худшей из занявших вторые места.

Главный тренер "Ванерсборга" Ари Холопайнен даже сделал запрос в технический комитет турнира. В итоге он оказался крайне разочарован тем, что "Венерсборг" стал не вторым, а третьим в своей группе. Шокированным оказался и нападающий "Ванерсборга" Юаким Хедквист. "С утра мы настраивались на этот матч, будучи уверенными, что победа с любым счетом выведет нас в плей-офф, а регламент оказался другим", - сказал Хедквист пресс-службе турнира.

В четвертьфинале оказались четыре российские команды и четыре шведские. По регламенту турнира, три лучшие команды группового этапа могли выбрать себе соперника по четвертьфиналу. "Болльнес" выбрал в соперники "Уральский Трубник", "СКА-Нефтяник" - АИК. "Динамо" предстояла встреча с "Енисеем", а финалисты прошлогоднего розыгрыша "Вилла" и "Сандвикен" сошлись между собой.

Ожидание реванша в России

Уверенная игра россиян на групповом этапе позволяла надеяться на российский финал, однако организаторы свели в одну половину сетки три сильнейшие российские команды - "Динамо", "Енисей" и "СКА-Нефтяник". "Уральский Трубник" в матче с "Болльнесом" не выглядел фаворитом, но сопротивлялся достойно и уступил со счетом 1:2. "СКА-Нефтяник" уверенно переиграл АИК (6:0) и в пятый раз подряд вышел в полуфинал турнира. В игре прошлогодних финалистов убедительную победу одержала "Вилла" (5:1), а "Динамо" в серии пенальти оказалось сильнее "Енисея" - основное время игры завершилось со счетом 3:3.

"СКА-Нефтяник" в полуфинале снял проклятие полуфиналов, обыграв "Динамо" со счетом 2:0. Ранее команда из Хабаровска ни разу не играла в решающих матчах. Во втором полуфинале случилась сенсация, "Болльнес" обыграл действующего обладателя Кубка мира и чемпиона Швеции "Виллу" со счетом 4:3 по пенальти. Фаворитом финала считался "СКА-Нефтяник", но "Болльнес" одержал уверенную победу со счетом 5:2 благодаря покеру Кристиана Микельссона.

"Болльнес" во второй раз в своей истории выиграл Кубок мира, впервые шведский клуб стал победителем в 2005 году, в 2008-м "Болльнес" играл в финале турнира. Самым титулованным клубом Кубка мира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Красноярский "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали архангельский "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).

В финальных матчах чаще других участвовал "Сандвикен" - 14 раз, однако выигрывали титул нынешние хозяева турнира только трижды. 10 финалов на счету "Вестероса", девять - у "Енисея", семь - у "Болтика". Шведские клубы разыгрывали титул между собой 25 раз, коллективы из России и Швеции встретились в 17-й раз в решающем матче. Трижды трофей разыгрывался в российском финале. В 1976 году победу одержал финский клуб ОЛС.

Кубок мира проводился в 46-й раз, современное название он получил в 1980 году. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен. В воскресенье было объявлено о проведении Кубка мира 2020 года в России.

Как сообщил ТАСС президент Международной федерации бенди и президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, город, в котором пройдет турнир, определится до конца октября. Также сообщается, что уже получены согласие на участие от четырех шведских клубов, а в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой к турниру.

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Хоккей с мячом
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