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Евро-2020

Черчесов: в сборной России не будет равнодушных футболистов в матче с бельгийцами

Встреча между командами состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная России выйдет на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии максимально мотивированной. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Евро-2020

В воскресенье сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы по футболу. В следующем матче отборочного турнира российская команда 16 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами.

"Мы умеем, что умеем, а самая сильная - это пока сборная Бельгии. Главное, что у нас не будет ни одного равнодушного человека не только минуты, но и секунды", - сказал Черчесов.

Матч с командой Кипра стал первым официальным в составе сборной России для защитника Сергея Петрова, который был заменен на 37-й минуте из-за травмы. "Зачем я выпустил Петрова? Ответ простой - потому что так решил главный тренер, а главный тренер увидел состояние футболиста в тренировочном процессе", - пояснил Черчесов.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Евро-2020
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Евро-2020
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Встреча между командами состоится 16 ноября
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