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"ВТБ Кубок Кремля"

Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

В матче первого круга спортсменка переиграла соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 6:0, 3:6, 6:4
Анна Калинская EPA-EFE/BRIAN HIRSCHFELD
Описание
Анна Калинская
© EPA-EFE/BRIAN HIRSCHFELD

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российская спортсменка Анна Калинская переиграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:4. Спортсменки встречались впервые. В следующем круге 20-летняя Калинская, получившая wild card на турнир, сыграет с победительницей матча между соотечественницей Екатериной Александровой (8-й номер посева) и словачкой Яной Чепеловой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская занимает 102-е место, 18-летняя Потапова - 89-е место.

В другом матче первого круга представительница Латвии Анастасия Севастова (6) обыграла белорусскую спортсменку Александру Саснович (6:1, 7:5).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,954 млн, победитель женского турнира получил 470 рейтинговых очков. Действующей победительницей женского турнира является Дарья Касаткина.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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