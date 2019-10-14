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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по керлингу одержала третью победу подряд на ЧМ в миксте

Российские керлингисты победили команду Южной Кореи со счетом 10:2

ТАСС, 14 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 10:2 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. В предыдущих матчах группы Е сборная России обыграла команды Швейцарии (6:3) и Австрии (11:2). Во вторник россияне сыграют с командами Англии и Бельгии. В турнирной таблице группы сборная России занимает первое место, на втором месте идет команда Южной Кореи, на третьем - команда Англии.

В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.

Турнир завершится 19 октября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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