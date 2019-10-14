Тарпищев: первый президент РФ Ельцин внес неоценимый вклад в развитие "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый президент России Борис Ельцин внес неоценимый вклад в развитие теннисного турнира Кубок Кремля, без его участия соревнования не состоялись бы. Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на церемонии "Вечер российского тенниса".

В 2019 году "ВТБ Кубок Кремля" состоится в 30-й раз, в этом году матчи проходят на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве, турнир завершится 20 октября.

"Тридцать лет назад про нас некоторые газеты писали: "Пир во время чумы", и мало кто верил в успех нашего дела, - сказал Тарпищев - Если говорить о летописи нашего турнира, то неоценимый вклад в его развитие внес Борис Николаевич Ельцин. Если бы не он, его душа и его увлеченность, то Кубок Кремля не состоялся бы".

"Надо поблагодарить мэрию, правительство Москвы. Владимира Владимировича Путина, который награждал Евгения Кафельникова, еще не являясь президентом России. И, конечно, Сергея Собянина, те результаты, которые мы показываем сегодня, - это его заслуга. Тем более он теннисист, я играл с ним в теннис еще в Тюмени", - добавил Тарпищев.