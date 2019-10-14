Хиетанен: хоккеисты "Динамо" не идеально сыграли в обороне в последних двух матчах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" не идеально действует в обороне в последних двух встречах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на победы. Такое мнение ТАСС высказал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен.

В понедельник "Динамо" со счетом 6:3 переиграло магнитогорский "Металлург", Хиетанен стал автором двух заброшенных шайб. Двумя днями ранее динамовцы с таким же счетом обыграли "Автомобилист".

"Мы перестали делать лишние передачи и стали просто больше бросать по воротам. Может быть, стали действовать немножко проще в нападении, и шайбы стали залетать в ворота. Но в общем последние две игры мы провели очень хорошо", - отметил Хиетанен.

"Но мы пропустили по три шайбы, в обороне играем не идеально. Сегодня пропустили дважды в меньшинстве, один раз играя втроем против пятерых. Нам нельзя давать таким соперникам так много шансов в большинстве. Но, я считаю, что в целом мы провели два качественных матча, команда прогрессирует", - добавил защитник "Динамо".

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. В следующем матче бело-голубые 16 октября примут ЦСКА.