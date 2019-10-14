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Евро-2020

Сборная Украины обыграла команду Португалии и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Португалии Криштиану Роналду EPA-EFE/PAULO NOVAIS
Описание
Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Португалии Криштиану Роналду
© EPA-EFE/PAULO NOVAIS

ТАСС, 15 октября. Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над действующим чемпионом Европы, командой Португалии, со счетом 2:1.

В составе сборной Украины голы забили Роман Яремчук (6-я минута) и Александр Ярмоленко (27), у команды Португалии отличился Криштиану Роналду (72, с пенальти). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален украинский защитник Тарас Степаненко. Роналду забил свой 95-й гол в 162 встречах в составе национальной команды. По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только Али Даеи, в активе которого 109 голов в 149 матчах за сборную Ирана.

Сборная Украины стала пятой сборной, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши.

В другом матче группы B сборная Сербии в гостях обыграла команду Литвы (2:1). Сборная Украины занимает первое место в таблице, набрав 19 очков в семи матчах. За тур до конца отборочного турнира украинцы стали недосягаемыми для сборных Португалии (второе место) и Сербии (третье место), в активе которых по 11 и 10 очков очков соответственно после шести матчей. Четвертое место занимает сборная Люксембурга (4 очка, 6 матчей), последними идут литовцы (1 очко, 7 матчей).

Сборная Украины в третий раз сыграет на чемпионате Европы, украинские футболисты участвовали в турнирах 2012 и 2016 годов, оба раза команда не смогла выйти из группы. Согласно регламенту жеребьевки финальной части первенства Европы 2020 года, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, из-за чего сборная Украины не сможет попасть в группу B, три игры которой состоятся в Санкт-Петербурге. При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала. Сборная России сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Результаты других матчей

Действующий чемпион мира и вице-чемпион Европы сборная Франции могла гарантировать себе выход на европейское первенство 2020 года, если бы обыграла дома команду Турции, однако их матч завершился ничейным результатом - 1:1. В другом матче группы H сборная Исландии на домашнем поле обыграла команду Андорры (2:0), а албанцы на выезде разгромили сборную Молдавии (4:0). В турнирной таблице группы H лидирует сборная Турции , набравшая 19 очков и опережающая идущих вторыми французов по результату личных встреч, далее идут команды Исландии (15), Албании (12), Андорры (3) и Молдавии (3).

В группе А сборная Англии на выезде разгромила команду Болгарии (6:0), футболисты из Косова дома обыграли команду Черногории (2:0). В турнирной таблице группы А лидирует сборная Англии, в активе которой 15 очков, далее идут команды Чехии (12), Косова (11), Черногории (3) и Болгарии (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Евро-2020
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