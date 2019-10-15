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Летние олимпийские виды спорта

Таиланд подал заявку на проведение юношеских Олимпийских игр 2026 года в Паттайе

Соперниками являются города Мумбаи (Индия) и Манагуа (Никарагуа)

БАНГКОК, 15 октября. /ТАСС/. Таиландский город Паттайя (провинция Чонбури) поборется с Мумбаи (Индия) и Манагуа (Никарагуа) за право проведения юношеских Олимпийских игр 2026 года, цель заявки - продвинуть курорт в качестве спортивного города. Об этом сообщила во вторник газета "Бангкок пост".

По словам мэра города Сонтхайя Кхунплуем, министерство туризма и спорта, а также спортивное управление Таиланда договорились о проведении мероприятия в Паттайе и уже представили заявку в Международный олимпийский комитет (МОК). "Мы стремимся развивать город, чтобы он соответствовал соответствующим требованиям, ожидая результатов заявки", - сказал мэр. По его мнению, Паттайя может принимать подобные международные спортивные мероприятия благодаря обилию гостиничных номеров и многочисленным инфраструктурным проектам "Восточного экономического коридора". Среди них он отметил запланированное расширение аэропорта Утапао и запуск системы высокоскоростных поездов, связывающих воздушные гавани Бангкока (Донмыанг и Суваннапхум) с Утапао.

Спортивные комплексы в Паттайе и Чонбури, среди которых значатся Восточный национальный центр спортивной подготовки и стадион Национального спортивного университета Таиланда, оснащены стандартными объектами. Чтобы подготовить город к мероприятию, все секторы должны работать сообща для скорейшего разрешения проблемы отходов. "Каждый день город производит около 460 тонн мусора, это насущная проблема", - рассказал Кхунплуем.

Согласно прогнозам градоначальника, в этом году Паттайя, примет около 18 млн туристов (14 млн - в 2018 году). Число путешественников из Китая останется без изменений - около 3 млн человек, что связано с напряженностью в мировой торговле и повышением курса валюты. Китайские туристы в Паттайе тратили меньше во время "Золотой недели" в период с 1 по 7 октября. В прошлом году их расходы в этот период в среднем составляли 5 тыс. батов ($164), в этом году - 4,5 тыс. батов ($148).

Директор офиса управления по туризму города Паттайя Пиннат Чароенпхол сказал, что число спортивных мероприятий в провинции Чонбури растет. Одним из главных является марафон, запланированный на 3 ноября. В нем примут участие 12 тыс. человек. В прошлом году на марафон зарегистрировались 7 тыс. участников, само мероприятие рассчитано на 25 тыс. зрителей.

Согласно туристическим данным, в августе число прибывших в провинцию Чонбури составило 12,2 млн человек, увеличившись на 1,8% в годовом исчислении. Доход от туристов составил 182 млрд батов ($4,66 млрд). Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Летние олимпийские виды спорта
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