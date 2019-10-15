Дабл-дабл Дончича помог "Далласу" разгромить "Оклахому" в предсезонном матче НБА

ТАСС, 15 октября. "Даллас" разгромил "Оклахому" в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 107:70.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник "Далласа" Лука Дончич, который в прошлом сезоне получил приз лучшему новичку НБА. Словенский баскетболист набрал 19 очков, сделал 10 подборов и отдал семь передач. Дабл-дабл оформил и его партнер по команде - центровой Кристапс Порзингис. На счету латвийца 17 очков и 13 подборов.

У проигравших одинаковое количество очков набрали разыгрывающий Шэй Гилджес-Александр и форвард Данило Галлинари. В их активе по 16 баллов.

В другом матче дня "Майами" разгромил "Атланту" со счетом 120:87. "Шарлотт" на выезде победил "Мемфис" - 120:99. "Сакраменто" в гостях был сильнее "Юты" - 128:115, "Денвер" обыграл "Финикс" - 107:102, а "Лос-Анджелес" взял верх над "Голден Стэйт" - 104:98.