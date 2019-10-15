Шевченко: тренеры сборной России по волейболу проверили молодых игроков на Кубке мира

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу использовала Кубок мира для проверки молодых игроков. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Российские волейболисты заняли на турнире шестое место, потерпев шесть поражений в 11 матчах.

"У нас был экспериментальный состав, - сказал Шевченко. - Мы дали шансы молодым игрокам, кто-то их использовал, кто-то - нет. Это очень нужная информация в рамках подготовки к Олимпийским играм".

Турнир прошел в Японии. Победителем стала сборная Бразилии, которая выиграла все 11 матчей.