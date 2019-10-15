Всероссийская федерация волейбола подведет итоги сезона в ноябре

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подведет итоги сезона на президиуме организации в середине ноября. Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

В прошедшем сезоне мужская и женская сборные России квалифицировались на Олимпийские игры в Токио. Также обе команды не сумели завоевать медалей чемпионата Европы, завершив борьбу в четвертьфинале. Женская национальная команда завоевала бронзовые медали Кубка мира, мужская команда заняла шестое место.

"Президиум пройдет в середине ноября. Будут подведены итоги сезона", - сказал Шевченко.