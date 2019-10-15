Саммельвуо: российские волейболисты получили положительный опыт на Кубке мира

ТАСС, 15 октября. Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо рад, что его команда сумела одержать уверенную победу в заключительном матче Кубка мира по волейболу. Комментарий Саммельвуо приводит пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Заключительную встречу на турнире сборная России провела против команды Туниса. Матч завершился со счетом 3-0 (25:16, 25:16, 25:15) в пользу россиян.

"Я рад, что мы смогли одержать уверенную победу над командой Туниса, затратив немного времени, - заявил Саммельвуо. - Мы сумели не потерять концентрацию в последней игре после продолжительного турнира. Мы уверенно держали подачу и хорошо принимали, наша атака также сработала здорово. Российская команда получила положительный опыт от игры на турнире, мы подведем итоги сезона по возвращении с него".

"Мы смогли собраться сегодня, хорошо начали матч, - сказал капитан сборной России на этом турнире Сергей Гранкин. - Наша команда здорово подавала и принимала, что позволило нам проводить быстрые атаки".

Сборная России на турнире в Японии заняла шестое место.