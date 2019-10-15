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"ВТБ Кубок Кремля"

Российский теннисист Дубривный уступил сербу Кецмановичу в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу представителя Сербии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россиянин Артем Дубривный проиграл сербу Миомиру Кецмановичу в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 20-летнего сербского теннисиста. Во втором сете 20-летний Дубривный подавал при счете 5:4 в свою пользу, однако не сумел удержать свою подачу. Во втором круге восьмой сеяный турнира встретится с победителем встречи между французом Жереми Шарди и чилийцем Николасом Харри, которая завершится позднее во вторник.

Дубривный пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Он занимает 424-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), спортсмен не выступал в основной сетке турниров серии Большого шлема.

Кецманович располагается на 49-й строчке в рейтинге ATP. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход во второй раунд Открытых чемпионатов Франции и США, а также Уимблдона (все - в 2019 году).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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