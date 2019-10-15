Мужская сборная Японии по волейболу победила канадцев в последнем матче Кубка мира

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мужская сборная Японии по волейболу одержала победу над командой Канады со счетом 3-2 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 15:9) в матче одиннадцатого тура Кубка мира и заняла четвертое место. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в понедельник россияне победили тунисцев (3-0) и заняли шестое место, сборная США обыграла команду Египта (3-1), поляки переиграли иранцев (3-0), бразильцы - итальянцев (3-0), а аргентинцы - австралийцев (3-0).

Победу в соревнованиях за тур до конца обеспечила себе сборная Бразилии, не проигравшая ни одного матча на турнире, в активе команды 32 очка. Вторыми стали польские волейболисты (28), бронзовые награды турнира достались американцам (27).

Турнир проводился с 1 по 15 октября в Японии. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1965 года. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету команд России и США, бразильцы в третий раз выиграли турнир.