Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с "ВТБ Кубка Кремля"

"Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае. Чувствую, что изможден морально и физически. Так как я профессиональный спортсмен, то не могу выходить на корт готовым не на 100 процентов", - сказал Медведев, посеянный под первым номером на московском турнире. Он должен был начать соревнования со второго круга.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он выходил в финалы турнира серии "Мастерс" в Монреале и турниров АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, всего он сыграл в девяти финалах (лучший результат сезона в мире). Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Турнир в Шанхае Медведев выиграл в воскресенье. Для российского теннисиста этот финал стал шестым подряд на турнирах ATP, россиянин занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в финал являются Роджер Федерер и Новак Джокович - по 17 матчей в 2005-2006 годах и 2015-2016 годах соответственно. Джокович также в 2011 году выходил в финал семь раз подряд, Надаль - девять и семь раз в 2013 и 2011 годах соответственно, Федерер - восемь в 2007 году, семь в 2006-2007 годах, британец Энди Маррей - дважды по семь раз в 2016 году и в 2016-2017 годах.

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское". Соревнования завершатся 20 октября.