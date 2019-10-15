Теннисист Медведев заявил, что перестал воспринимать всерьез Циципаса после оскорблений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев заявил, что перестал воспринимать грека Стефаноса Циципаса всерьез после того, как тот назвал игру россиянина скучной. Об этом он заявил журналистам.

На прошлой неделе 21-летний Циципас, проигравший 23-летнему Медведеву в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Шанхае, заявил, что считает игру соперника скукой. Ранее, в 2018 году Циципас оскорблял Медведева во время их очной игры.

"Я был удивлен, когда читал эти слова. Каждый в туре друг про друга может рассказать много колкостей, но я скажу одно: как раз в Шанхае его спросили про победу в Кубке Лэйвера, и он наговорил такого, что многие ребята в теннисе смеялись. Я его вообще перестал воспринимать всерьез".

Циципас пять раз встречался с Медведевым и ни разу не смог выиграть.

Родители Циципаса - советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова и Апостолос Циципас. Греческий теннисист является внуком советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.