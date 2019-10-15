Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Сушинский: уровень команд Восточной конференции КХЛ вырос в нынешнем сезоне

Президент "Авангарда" отметил прогресс "Сибири" и "Адмирала"

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Уровень игры команд Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2019/20 вырос по сравнению с прошлым чемпионатом. Такое мнение журналистам во вторник высказал президент "Авангарда" Максим Сушинский.

В 16 матчах регулярного чемпионата "Авангард" набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Мы набираем очки, пока я доволен. Мне кажется, в Восточной конференции уровень вырос, "Ак Барс" очень сильный, поднялись "Сибирь" и "Адмирал". Пока не вижу у нас того, что было в прошлом году. Думаю, что это связано и с травмами, и с тем, что команда пока немного не может сплотиться, много игроков новых", - отметил Сушинский.

Также президент "Авангарда" добавил, что в ближайшее время команда не собирается укрепляться новичками.

В прошлом сезоне "Авангард" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил ЦСКА.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Сушинский: введение потолка зарплат в КХЛ приведет к отъезду многих игроков в НХЛ
В текущем сезоне клубы могут потратить на зарплаты игроков 800 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС