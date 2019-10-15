Сушинский: уровень команд Восточной конференции КХЛ вырос в нынешнем сезоне

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Уровень игры команд Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2019/20 вырос по сравнению с прошлым чемпионатом. Такое мнение журналистам во вторник высказал президент "Авангарда" Максим Сушинский.

В 16 матчах регулярного чемпионата "Авангард" набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Мы набираем очки, пока я доволен. Мне кажется, в Восточной конференции уровень вырос, "Ак Барс" очень сильный, поднялись "Сибирь" и "Адмирал". Пока не вижу у нас того, что было в прошлом году. Думаю, что это связано и с травмами, и с тем, что команда пока немного не может сплотиться, много игроков новых", - отметил Сушинский.

Также президент "Авангарда" добавил, что в ближайшее время команда не собирается укрепляться новичками.

В прошлом сезоне "Авангард" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил ЦСКА.