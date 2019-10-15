Теннисисты Бурмакин и Купцов стали бронзовыми призерами на Всемирных пляжных играх

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Бурмакин и Сергей Купцов заняли третье место в парных соревнованиях по пляжному теннису на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Катаре.

В матче за третье место россияне переиграли итальянцев Алессандро Кальбуччи и Микеле Каппеллетти со счетом 6:1, 6:4. Ранее во вторник россиянки Дарья Чуракова и Ирина Глимакова также завоевали бронзовые награды в пляжном теннисе в паре.

Сборная России занимает пятое место, в активе команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды. Лидирует сборная Испании (5-0-2), второе место занимает команда Японии (3-2-0), третье - сборная Италии (3-1-0).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.