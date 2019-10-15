Павлюченкова обыграла Саккари в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла гречанку Марию Саккари в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу 28-летней россиянки. Спортсменки встретились во второй раз, ранее победу одержала гречанка.

Павлюченкова, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является победителем 12 турниров WTA, также на ее счету выходы в четвертьфинал всех турниров Большого шлема. На счету Саккари, находящейся на 29-й строчке рейтинга, одна победа на турнирах WTA.

В следующем круге Павлюченкова встретится с россиянкой Варварой Грачевой. Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Дарья Касаткина.