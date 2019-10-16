"Анжи" проведет матч с "Аланией" на стадионе в Грозном

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проведет 10 ноября домашний матч с владикавказской "Аланией" в рамках 17-го тура первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги на стадионе им. Билимханова в Грозном. Соответствующая договоренность достигнута между руководством Чечни и махачкалинского клуба, рассказал ТАСС генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов.

"Что касается домашнего стадиона, нам сегодня действительно негде играть и тренироваться. Домашний матч, который мы должны сыграть с "Аланией", это встреча второго круга, обменяться матчами с клубом из Владикавказа мы уже не можем, поэтому планируем сыграть с ними на стадионе им. Билимханова в Грозном. Президент клуба обсудил этот вопрос с руководством Чечни, и они сразу же пошли нам навстречу. Мы уже получили добро на проведение этой игры от коллег из Грозного, и очень им за это благодарны" - рассказал собеседник агентства.

Клубу удалось договориться об обмене кругами с "Легионом Динамо" и ближайший матч 19 октября команда проведет на стадионе "Динамо" в Махачкале. "Руководство "Легиона" пошло нам навстречу, мы им очень благодарны. Мы также нашли понимание у коллег из Ставрополя и, скорее всего, с "Динамо" Ставрополь тоже обменяемся домашними матчами", - добавил Агарагимов.

По словам гендиректора "Анжи", уже есть понимание, какой стадион в Махачкале клуб попытается сертифицировать. "Но пока не хотели бы говорить об этом. К этому вопросу мы вернемся ближе к весне следующего года, когда возобновится сезон после зимнего перерыва", - добавил он.

Что касается тренировочного процесса, то сейчас команда вынуждена искать полноразмерное футбольное поле, а также работать на частных искусственных покрытиях в Махачкале, пояснил собеседник агентства.

По итогам сезона-2018/19 "Анжи" вылетел из Российской премьер-лиги и не сумел пройти лицензирование для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги, после чего был вынужден заявиться в третий по силе дивизион российского футбола - ПФЛ. После 13 туров "Анжи" занимает 15-е место в зоне "Юг", набрав шесть очков (после штрафа на шесть очков со стороны Российского футбольного союза (РФС) на основании предписания дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) из-за задолженности по зарплате перед игроком Янником Боли - прим. ТАСС).

"Анжи" является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка России (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).