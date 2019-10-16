Тренер Божович надеется, что Соболев доиграет сезон в составе "Крыльев Советов"

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Крылья Советов" Миодраг Божович рассчитывает на то, что лидер бомбардирской гонки в Российской премьер-лиге нападающий Александр Соболев останется в волжской команде до конца сезона. Об этом черногорский специалист сообщил ТАСС в среду во время открытой тренировки.

В 12 турах чемпионата России Соболев забил 10 мячей, по этому показателю он делит первое место с узбекским форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым. В октябре 22-летний игрок "Крыльев Советов" впервые был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против команд Шотландии (4:0) и Кипра (5:0), которые прошли 10 и 13 октября в Москве и Никосии соответственно. В первой игре он не попал в заявку, а во второй провел все 90 минут в запасе.

"Я думаю - это [вызов в сборную России] прежде всего заслуга Соболева, - сказал Божович. - Он тренировался и работал очень хорошо. Моя заслуга тут небольшая, 90% - его".

"Станет ли его возможный уход сильной потерей для "Крыльев Советов"? На эту тему трудно говорить. Никто не знает, что будет, надеюсь, что до конца сезона он доиграет здесь. А что будет потом, я не знаю", - отметил черногорский специалист.

"Крылья Советов" после 12 туров занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. В следующем туре самарцы в гостях сыграют против "Оренбурга" 20 октября.