Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" уберут после передачи стадиона региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена", построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут демонтированы и не будут использоваться в период проведения в городе летней Универсиаде 2023 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Да, будут убраны", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр уточнил, что запуск конкурсных процедур по поиску подрядчика, который займется проектированием стадиона для дальнейшего демонтажа трибун, начнется сразу после того, как стадион перейдет из федеральной собственности в собственность региона. Согласно распоряжению правительства РФ, передача стадиона в собственность Свердловской области должна произойти до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что демонтаж временных трибун стадиона в Екатеринбурге может быть отложен из-за проведения в городе летней Универсиады в 2023 году.

Стадион был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу, сам объект был построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков. Планируется, что после их демонтажа вместимость составит 25 тыс. человек. Стадион является домашним для клуба Российской премьер-лиги "Урал".