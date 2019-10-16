Швейцарка Бенчич вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла словенку Полону Херцог во втором круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

22-летняя Бенчич, которая посеяна на турнире под третьим номером, победила со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Спортсменки встретились во второй раз, Бенчич одержала вторую победу. В четвертьфинале турнира швейцарка встретится с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской (5) и бельгийкой Киртсен Флипкенс.

28-летняя Херцог занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 49-е место, в ее активе три титула WTA. На турнирах серии Большого шлема ее высшим достижением является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.

Бенчич занимает в мировом рейтинге 10-ю строчку, на ее счету три титула WTA. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал на Открытом чемпионате США.

В матче первого круга мужского турнира белорус Егор Герасимов обыграл итальянца Томаса Фаббиано (6:3, 6:4), который во втором круге сыграет с шестым сеяным турнира россиянином Андреем Рублевым.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.