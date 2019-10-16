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Олимпиада-2020 в Токио

МОК планирует перенести соревнования по спортивной ходьбе и марафон на ОИ-2020 в Саппоро

Таким образом Международный олимпийский комитет намерен защитить спортсменов от жары

ТАСС, 16 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует перенести соревнования по спортивной ходьбе и марафонские дисциплины из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба МОК.

Женский марафон состоится 2 августа, мужской - 9 августа. Мужская ходьба (20 км) - 31 июля, женская ходьба (20 км) - 7 августа, мужская ходьба на 50 км - 8 августа. Также отмечается, что соревнования по легкой атлетике (дистанции 5000 м и более) перенесены на вечерние сессии. Утренние матчи по регби должны заканчиваться не позднее 12 часов, а горные этапы велогонок начнутся не ранее 15 часов.

Отмечается, что данные меры обусловлены необходимостью обезопасить атлетов, которые могут пострадать от жары. МОК уже проинформировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о планируемых изменениях. Глава IAAF Себастьян Коу поддержал эту инициативу.

"Международный олимпийский комитет сегодня объявил, что планирует перенести олимпийский марафон и соревнования по спортивной ходьбе в Саппоро, который принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году. Для спортсменов это будет означать значительно более низкие температуры. В Саппоро в период Игр температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в Токио, который находится в 800 км южнее", - отмечает МОК.

"Здоровье и благополучие спортсменов всегда находятся в центре нашего внимания. Ряд мер по защите спортсменов уже объявлен. Новые предложения по проведению марафона и соревнований по спортивной ходьбе показывают, насколько серьезно мы относимся к таким проблемам. Олимпийские игры являются платформой, на которой спортсмены могут выступать один раз в жизни, и эти меры обеспечивают им условия для достижения наилучших результатов, я хотел бы поблагодарить IAAF, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними", - сказал президент МОК Томас Бах.

По ходу чемпионата мира - 2019 в Дохе организаторы турнира подвергались критике за то, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях: в ночное время при 30-градусной жаре и повышенной влажности, в условиях духоты. Так, почти половина участниц женского марафона не добралась до финиша, некоторым требовалась медицинская помощь, поскольку они теряли сознание.

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Олимпиада-2020 в Токио
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