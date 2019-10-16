Всероссийская федерация легкой атлетики отозвала лицензии у трех тренеров

ТАСС, 16 октября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отозвала лицензии у тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина, Вячеслава Головина, а также у тренера по выносливости Сергея Апарина. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отмечается, что по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в течение месяца с момента уведомления.

Никитин и Головин представляют Мордовию, под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Апарин (Курская область) работал с дисквалифицированными Нигиной Тухтаевой и Натальей Хохловой.

Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.