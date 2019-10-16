Вручение государственных наград прошло в Министерстве спорта РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Государственные награды работникам в сфере физической культуры и спорта были вручены в среду. Торжественная церемония награждения состоялась в Министерстве спорта РФ.

Награды вручал министр спорта РФ Павел Колобков.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена президент общероссийской общественной организации "Российский союз спортсменов" Галина Горохова. Орденом Почета были награждены президент Федерации хоккея с мячом Москвы Борис Скрынник и главный консультант управления сборных команд Федерации хоккея России Игорь Тузик. Орденом Дружбы были награждены старший тренер по художественной гимнастики спортивной школы "Юность Москвы" Елена Карпушенко и инструктор сборной России по гандболу Анна Седойкина.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была вручена Юлии Ленде, старшим тренерам сборной России по фристайлу Леониду Мехрякову и Александру Понгильскому. Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" было присвоено президенту Ассоциации мини-футбола России Эмилю Алиеву, профессору Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Галине Барчуковой, заместителю директора центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой Елене Бояршиновой, заместителю директора спортивной школы по синхронному плаванию "Московское городское физкультурно-спортивное объединение" Татьяне Галковой, старшему специалисту сборной команды "Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Софье Киташевой, президенту Профессиональной футбольной лиги Андрею Соколову, члену президиума Ассоциации киокусинкай России Александру Танюшкину, председателю Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов Олегу Шабуневичу.

Почетные грамоты и благодарности

Почетная грамота президента Российской Федерации была вручена директору государственного училища олимпийского резерва г. Бронницы Сергею Верлину, заместителю директора государственного училища олимпийского резерва г. Бронницы Елене Зайцевой, советнику министра спорта Российской Федерации Татьяне Ковалевой, заместителю директора учебно-тренировочного центра "Новогорск" Ольге Сычевой, тренеру сборной России по фристайлу Виктору Хорошилову, заместителю директора учебно-тренировочного центра "Новогорск" Виктору Чарыкову, советнику отдела департамента науки и образования Минспорта РФ Татьяне Щупловой.

Благодарность президента Российской Федерации объявлена техническому директору олимпийского комплекса "Лужники" Александру Зимину, менеджеру управления по организации и проведению спортивных мероприятий города Москвы Ивану Знаменскому, тренеру сборной России по фристайлу Юрию Зукалю, специалисту отдела по подготовке и участию в Паралимпийских играх Паралимпийского комитета России Гузели Идрисовой, судье федерации спортивной акробатики и фитнес-аэробики города Москвы Полине Исаковой, президенту Союза конькобежцев России Алексею Кравцову, заведующему кафедрой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Сергею Неверковичу, тренеру спортивной школы №82 города Москвы Надежде Парахиной, некоммерческой организации "Фонд поддержки олимпийцев России", главному тренеру федерации армрестлинга России Андрею Петрову, заместителю директора государственного училища олимпийского резерва г. Бронницы Алексею Потапову, вице-президенту федерации хоккея на траве России Ирине Слаутиной, заведующей центра физической культуры и спорта города Москвы Виктории Соболевой, начальнику комплекса вспомогательных служб института медико-биологических проблем Российской академии наук Александру Федорко, заместителю директора департамента бюджетного учета Минспорта РФ Ирине Филиной, начальнику службы холодильного оборудования олимпийского комплекса "Лужники" Евгению Харину, научному специалисту инновационного центра Олимпийского комитета России Алексею Черноусу и главе спортивной дирекции "Российской шахматной организации" Сергею Яновскому. Благодарственное письмо президента Российской федерации было вручено начальнику отдела информационных технологий физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" Дмитрию Володькину.